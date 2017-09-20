CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку року внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами на Донеччині загинули 12 людей, ще 18 отримали травми різного ступеня тяжкості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року на Донеччині загинули 12 людей, які розбирали боєприпаси
Минулої доби в Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій
Фото: facebook СБУ
Про це під час брифінгу 20 вересня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".
Зокрема минулої доби в Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій, який був знайдений ще в 2014 році.
Лисенко нагадав, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про знахідку поліцію або військових.
Забороняється наближатися до них, брати у руки і намагатися розібрати.
Нагадаємо, що в селі Удачне Покровського району Донецької області місцевий мешканець відкопав на власному городі схрон зброї.
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20 09 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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