ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, з 28 грудня 2018 року по 3 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 2 тис. 305 осіб - 966 дорослих та 1 тис. 339 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року на кір захворіли понад 2 тис українців, - МОЗ
З початку 2019 від ускладнень кору померла дитина
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 3 січня в Україні є 809 тис. 73 доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи, включаючи 392 тис. 200 доз вакцин КПК виробництва США, які були спрямовані в регіони України. Пріоритетною є поставка вакцин у західні області, де, за даними МОЗ, наразі реєструється найбільше випадків захворювання на кір.
Нагадаємо, за 2018 рік в Україні на кір захворіло 54 тис 481 чоловік (20 тис. 204 дорослих і 34 тис. 277 дітей). У результаті захворювання на кір за минулий рік померло 16 осіб, з них 12 дітей і 4 дорослих.
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