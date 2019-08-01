З початку року на кір захворіли понад 2 тис українців, - МОЗ З початку 2019 від ускладнень кору померла дитина

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, з 28 грудня 2018 року по 3 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 2 тис. 305 осіб - 966 дорослих та 1 тис. 339 дітей.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Станом на 3 січня в Україні є 809 тис. 73 доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи, включаючи 392 тис. 200 доз вакцин КПК виробництва США, які були спрямовані в регіони України. Пріоритетною є поставка вакцин у західні області, де, за даними МОЗ, наразі реєструється найбільше випадків захворювання на кір. Нагадаємо, за 2018 рік в Україні на кір захворіло 54 тис 481 чоловік (20 тис. 204 дорослих і 34 тис. 277 дітей). У результаті захворювання на кір за минулий рік померло 16 осіб, з них 12 дітей і 4 дорослих.

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