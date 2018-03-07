З початку року на лінії розмежування вилучено контрабанди на 16 млн грн

Триває проведення комплексу заходів, спрямованих на очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікату та незаконно ввезеної на територію України підакцизної продукції

За 2018 рік спеціальний підрозділ податкової міліції в складі ГУ ДФС в Донецькій області вилучив контрабанди на 16 млн грн, яку намагалися перевезти через лінію розмежування.

"Протягом 5 місяців 2018 року у зв’язку з порушенням встановленого порядку переміщення товарів через лінію зіткнення вилучено товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи загальною орієнтовною вартістю 15,85 млн грн", - повідомляє головне управління ДФС в Донецькій області.

З них 633,6 тис. пачок тютюнових виробів на суму 14,5 млн грн, 7 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів на 1,2 млн грн, 5,5 тони пально-мастильних матеріалів на 0,15 млн гривень.

Загалом попереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму більше 7 млн гривень.

"В результаті стосовно порушників з початку року складено 52 протоколи про адміністративні правопорушення та розпочато 4 кримінальних провадження", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за 2 місяці з району ООС намагалися вивезти майже 100 тис. патронів. За викритими фактами розпочато 20 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, втрати від контрабанди в Україні сягають $4 млрд на рік.