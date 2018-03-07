З початку року на лінії розмежування вилучено контрабанди на 16 млн грн
"Протягом 5 місяців 2018 року у зв’язку з порушенням встановленого порядку переміщення товарів через лінію зіткнення вилучено товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи загальною орієнтовною вартістю 15,85 млн грн", - повідомляє головне управління ДФС в Донецькій області.
З них 633,6 тис. пачок тютюнових виробів на суму 14,5 млн грн, 7 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів на 1,2 млн грн, 5,5 тони пально-мастильних матеріалів на 0,15 млн гривень.
Загалом попереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму більше 7 млн гривень.
"В результаті стосовно порушників з початку року складено 52 протоколи про адміністративні правопорушення та розпочато 4 кримінальних провадження", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що за 2 місяці з району ООС намагалися вивезти майже 100 тис. патронів. За викритими фактами розпочато 20 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, що за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, втрати від контрабанди в Україні сягають $4 млрд на рік.
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