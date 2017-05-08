CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку року на водоймах країни вже загинула 641 людина, з яких 67 дітейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року на водоймах України загинула 641 людина
У ДСНС стверджують, що спостерігається "вражаюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм"
Фото: 112.ua
"При цьому врятовано 481 людину, у тому числі106 дітей", - повідомляє прес-служба ДСНС.
У ДСНС стверджують, що спостерігається "вражаюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм".
Щоб зменшити сумну статистику загибелі на водних об'єктах країни, фахівці ДСНС патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.
Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.
Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.
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05 08 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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