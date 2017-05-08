Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З початку року на водоймах України загинула 641 людина

У ДСНС стверджують, що спостерігається "вражаюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм"
З початку року на водоймах країни вже загинула 641 людина, з яких 67 дітей
З початку року на водоймах України загинула 641 людина Фото: 112.ua

"При цьому врятовано 481 людину, у тому числі106 дітей", - повідомляє прес-служба ДСНС.

У ДСНС стверджують, що спостерігається "вражаюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм".

Щоб зменшити сумну статистику загибелі на водних об'єктах країни, фахівці ДСНС патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.