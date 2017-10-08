З початку року НАБУ отримало понад 400 скарг на своїх співробітників Також НАБУ провело 17 службових розслідувань

З 1 січня по 30 червня цього року Національне антикорупційне бюро України отримало 411 скарг на своїх співробітників.

Фото: nabu.gov.ua

Також НАБУ провело 17 службових розслідувань, - йдеться в офіційній статистиці, опублікованій у газеті "Урядовий кур’єр" у четвер. При цьому 9 працівників бюро притягнули до дисциплінарної відповідальності. Так, троє співробітників отримали догану, один - попередження про неповну службову відповідність, четверо - зауваження, а ще одного працівника НАБУ звільнили. Окрім того, у повідомлені зазначено, що на 2017 рік з бюджету виділено 794,1 млн грн на діяльність НАБУ. За першу половину цього року бюро витратило 218,3 млн грн. Фото:ukurier.gov.ua Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

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