CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні більше 56 тис. п'яних водіїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року патрульні зупинили понад 56 тис п'яних водіїв
Патрульні закликали водіїв бути свідомими та відповідальними
Фото: з відкритих джерел
"За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 тис. 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП)", - повідомляє прес-служба патрульної поліції на своїй сторінці у Twitter.
Патрульні закликали водіїв бути свідомими та відповідальними.
Нагадаємо, що за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.
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09 08 2018 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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