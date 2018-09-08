З початку року патрульні зупинили понад 56 тис п'яних водіїв

За перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні більше 56 тис. п'яних водіїв.

"За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 тис. 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП)", - повідомляє прес-служба патрульної поліції на своїй сторінці у Twitter.

Патрульні закликали водіїв бути свідомими та відповідальними.

Нагадаємо, що за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.