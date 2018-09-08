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З початку року патрульні зупинили понад 56 тис п'яних водіїв

Патрульні закликали водіїв бути свідомими та відповідальними
За перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні більше 56 тис. п'яних водіїв.
З початку року патрульні зупинили понад 56 тис п Фото: з відкритих джерел

"За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 тис. 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП)", - повідомляє прес-служба патрульної поліції на своїй сторінці у Twitter.

Патрульні закликали водіїв бути свідомими та відповідальними.

Нагадаємо, що за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.

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09 08 2018 14:52
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