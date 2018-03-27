З початку року понад 10 тис. випадків порушення перемир'я на Донбасі, - ОБСЄ
"З 1 січня по 23 березня СММ зафіксувала понад 10100 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, 1100 випадків застосування озброєння біля лінії зіткнення в Луганській області, з яких 135 випадків застосування реактивних систем залпового вогню", - повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, інформує Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що "найбільш постраждалим районом від бойових дій є район Попасної та Первомайська, на який припадає близько 75% від усіх порушень режиму припинення вогню".
Згідно з повідомленням, спостерігачі місії на регулярній основі фіксують озброєння, розміщене із порушенням лінії відведення по обидві сторони від лінії зіткнення на Донбасі.
"За цей же період (з 1 січня по 23 березня) СММ зафіксувала понад 80 одиниць озброєння, розміщених із порушенням погоджених ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення", - уточнив Хуг.
Раніше повідомлялося, що за три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі і вкотре зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській. Штаб АТО констатував остаточний зрив "весняного" перемир'я на Донбасі.
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