БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУпродовж січня-травня 2018 року за рішенням судів у корупціонерів було конфісковано понад 61 тисячу гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року у корупціонерів конфіскували 61 тисячу гривень
Гроші корупціонерів планується у різних пропорціях витратити на децентралізацію, ремонт доріг та створення єдиної системи авіаційної безпеки
Фото: з вільних джерел
У березні Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу конфіскованих грошей, йдеться у відповіді Держказначейства на запит проекту "Марлін".
Згідно з держбюджетом, до кінця року уряд розраховує повернути 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами у корупціонерів.
Також Держказначейство наводить суми від інших надходжень за аналогічний період.
Зокрема, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів надійшло 7,6 мільйона гривень, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами правоохоронних органів – 1,7 мільйона гривень.
Національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів конфіскували на 8,4 мільйона гривень, а за матеріалами правоохоронних органів – на 9,4 мільйона гривень.
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