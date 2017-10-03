З початку року в АТО загинули 16 мирних жителів, застосування важкої зброї зросло на 230%, - ОБСЄ
Про це під час брифінгу заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, - повідомляє "112.ua".
Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні проведення антитерористичної операції за минулий тиждень збільшилася на 230%.
Про це на спеціальному брифінгу у п'ятницю заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ Александр Хуг.
"Минулого тижня на 230% зросла кількість зафіксованих випадків використання заборонених видів зброї", – сказав він.
"Особливе занепокоєння викликає використання реактивних систем залпового вогню: 400 випадків записано минулого тижня" – зазначив Хуг.
#OSCE Hug: 230% increase last week in recorded use of proscribed weapons compared to previous week pic.twitter.com/GitYSUXqdq— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 марта 2017 г.
За його словами, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в два рази більше порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем.
"Третій найжорстокіший тиждень з січня 2016 року", – зазначив представник місії.
З початком поточної доби противник продовжував провокаційні обстрілипозицій українських військ, у тому числі із застосуванням артилерії 152 мм калібру.
Зазначимо, за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.
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