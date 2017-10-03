З початку року в АТО загинули 16 мирних жителів, застосування важкої зброї зросло на 230%, - ОБСЄ

Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні проведення антитерористичної операції за минулий тиждень збільшилася на 230%.

Про це на спеціальному брифінгу у п'ятницю заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Минулого тижня на 230% зросла кількість зафіксованих випадків використання заборонених видів зброї", – сказав він.

"Особливе занепокоєння викликає використання реактивних систем залпового вогню: 400 випадків записано минулого тижня" – зазначив Хуг.

#OSCE Hug: 230% increase last week in recorded use of proscribed weapons compared to previous week pic.twitter.com/GitYSUXqdq — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 марта 2017 г.

За його словами, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в два рази більше порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем.

"Третій найжорстокіший тиждень з січня 2016 року", – зазначив представник місії.

З початком поточної доби противник продовжував провокаційні обстрілипозицій українських військ, у тому числі із застосуванням артилерії 152 мм калібру.

Зазначимо, за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.