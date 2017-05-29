CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна поліція з початку року отримала 2298 заяв про зникнення дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року в Нацполіцію надійшло 2298 заяв про зникнення дітей
На цей час поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей
Фото: з вільних джерел
За результатами проведених заходів співробітники поліції розшукали 2273 дітей і повернули батькам, повідомляє прес-служба Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.
На цей час поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей. З них 25 - зникли у 2017 році.
Нагадаємо, що в лісі біля села Поточок Хустського району браконьєр поранив пострілом із мисливської рушниці хлопчика, який збирав гриби.
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