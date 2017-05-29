З початку року в Нацполіцію надійшло 2298 заяв про зникнення дітей

На цей час поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей

Національна поліція з початку року отримала 2298 заяв про зникнення дітей.

За результатами проведених заходів співробітники поліції розшукали 2273 дітей і повернули батькам, повідомляє прес-служба Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

На цей час поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей. З них 25 - зникли у 2017 році.

Нагадаємо, що в лісі біля села Поточок Хустського району браконьєр поранив пострілом із мисливської рушниці хлопчика, який збирав гриби.