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З початку року в Нацполіцію надійшло 2298 заяв про зникнення дітей

На цей час поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей
Національна поліція з початку року отримала 2298 заяв про зникнення дітей.
З початку року в Нацполіцію надійшло 2298 заяв про зникнення дітей Фото: з вільних джерел

За результатами проведених заходів співробітники поліції розшукали 2273 дітей і повернули батькам, повідомляє прес-служба Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

На цей час поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей. З них 25 - зникли у 2017 році.

Нагадаємо, що в лісі біля села Поточок Хустського району браконьєр поранив пострілом із мисливської рушниці хлопчика, який збирав гриби.

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29 05 2017 14:35
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