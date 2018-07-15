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З початку року в Україні на водоймах загинули 600 осіб

У липні зафіксовано вже понад 70 випадків
На водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб.
З початку року в Україні на водоймах загинули 600 осіб Фото: з відкритих джерел

З початку липня зафіксовано вже понад 70 випадків, повідомляє сайт ДержНС.

Зокрема, тільки у Києві 13 липня столичні рятувальники двічі отримували виклики про те, що у річці Дніпро перебувають тіла потопельників.

Цього ж дня у Запорізькій області з води було вилучено п'ятьох потонулих, зокрема і підлітка 12-ти років.

Нагадаємо, за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.

 

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15 07 2018 12:56
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