З початку року в Україні на водоймах загинули 600 осіб У липні зафіксовано вже понад 70 випадків

На водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб.

Фото: з відкритих джерел

З початку липня зафіксовано вже понад 70 випадків, повідомляє сайт ДержНС. Зокрема, тільки у Києві 13 липня столичні рятувальники двічі отримували виклики про те, що у річці Дніпро перебувають тіла потопельників. Цього ж дня у Запорізькій області з води було вилучено п'ятьох потонулих, зокрема і підлітка 12-ти років. Нагадаємо, за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію