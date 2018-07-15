CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року в Україні на водоймах загинули 600 осіб
У липні зафіксовано вже понад 70 випадків
Фото: з відкритих джерел
З початку липня зафіксовано вже понад 70 випадків, повідомляє сайт ДержНС.
Зокрема, тільки у Києві 13 липня столичні рятувальники двічі отримували виклики про те, що у річці Дніпро перебувають тіла потопельників.
Цього ж дня у Запорізькій області з води було вилучено п'ятьох потонулих, зокрема і підлітка 12-ти років.
Нагадаємо, за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.
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15 07 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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