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З початку року в Україні померло дев'ять осіб після вживання в’яленої риби

Ще чотири випадки – промислового виробництва
З початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, дев'ять з цих випадків - зі смертельним результатом.
З початку року в Україні померло дев Фото: vseverske.info

"Станом на 18.07.2017 року, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 81 випадок захворювання на ботулізм, захворіло 90 людей, 9 з яких померло. Вісім з дев'яти померлих захворіли внаслідок вживання в’яленої риби, четверо – промислового виробництва", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Як відомо, ботулізм - гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах. Основним шляхом передачі захворювання є харчовий, обумовлений вживанням консервованих у домашніх умовах продуктів харчування.

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Найчастіше реєструються захворювання, пов'язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в'яленої риби, м'ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Ці продукти викликають групові, "сімейні" спалахи захворювань.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували декілька нових випадків захворювання на ботулізм. Один зі випадків захворювання стався через вживання рибної консерви промислового виробництва.

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20 07 2017 13:17
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