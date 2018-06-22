З початку року в Україні виявили понад чотири тисячі нелегалів
За січень-травень службою встановлено 4194 нелегальних мігранти, які прибули в Україну, тоді як за весь 2017 рік ця цифра становила 9678 осіб, у 2016 році - 6390 осіб, 2015 року - 5111 осіб, а 2014 року - 3518 осіб, ідеться у відповіді Державної міграційної служби на інформаційний запит Укрінформу.
Водночас у ДМС розповіли, що з початку року 305 осіб звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, заявили в ДМС. За цей же період такий статус отримали 23 особи.
У 2017 році визнання біженцем або додаткового захисту просила 771 особа, отримали такий статус - 95; у 2016 році - 656 звернулися, 71 особа отримала; 2015 році - звернулися 1433 особи, отримали 167; 2014 році - 1173 зверталися, 327 отримали.
Найчастіше зверталися з проханнями про визнання біженцями або особою, яка потребує додаткового захисту, громадяни таких країн - Азербайджан, Алжир, Афганістан, Бангладеш, Білорусь, В'єтнам, Вірменія, Гвінея, Грузія, Зімбабве, Індія, Ірак, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Конго, Лівія, Нігерія, Пакистан, Палестина, Росія, Сирійська Арабська Республіка, Сомалі, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, Шрі-Ланка.
Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців. У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.
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