З початку року в зоні АТО загинули 59 цивільних

Кількість цивільних осіб, які отримують поранення і гинуть, зростає

Від початку року в результаті бойових дій на Донбасі загинули 59 цивільних, ще 282 отримали поранення.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, інформує "LB.ua".

"Кількість цивільних осіб, які отримують поранення і гинуть, зростає. Кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного населення від початку цього року в цей час сягає 341 людини: 59 загинули і 282 отримали поранення", - повідомив Хуг.

Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.