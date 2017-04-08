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З початку року в зоні АТО загинули 59 цивільних

Кількість цивільних осіб, які отримують поранення і гинуть, зростає
Від початку року в результаті бойових дій на Донбасі загинули 59 цивільних, ще 282 отримали поранення.
З початку року в зоні АТО загинули 59 цивільних Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, інформує "LB.ua".

"Кількість цивільних осіб, які отримують поранення і гинуть, зростає. Кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного населення від початку цього року в цей час сягає 341 людини: 59 загинули і 282 отримали поранення", - повідомив Хуг.

Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.

Впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.

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04 08 2017 15:16
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