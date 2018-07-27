З початку тижня поліція виявила більш ніж 2000 порушень пасажирських перевезень
"Поліція виявила понад 2000 порушень, допущених водіями-перевізниками", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Перевірка виявила 10 водіїв, які керували автобусами в стані сп'яніння, 463 випадки перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 113 випадків керування без необхідних документів. 139 транспортних засобів не пройшли обов'язковий технічний контроль.
Усього складено 2,1 тис. відповідних адміністративних матеріалів.
Серед них - 44 протоколи за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу про адміністративні правопорушення.
Про закриття маршрутів або зняття несправних автобусів з рейсів не повідомляють.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.
За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушеньправил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.
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