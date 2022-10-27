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З початку війни 650 тисяч українців отримали психологічну допомогу - Ляшко

Ольга
Матарикіна
І це дані лише системи охорони здоров`я Украни
З початку війни 650 тисяч українців отримали психологічну допомогу - Ляшко Фото з вільного доступу
З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулися 650 тис. осіб.
 
 
"З початку війни до психологів та психіатрів у системі охорони здоров'я звернулися 650 тисяч людей, вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів на різних рівнях, як державних, так і недержавних. Це освіта, соціальна політика, ЗСУ, Нацполіція, ДСНС", - сказав Ляшко.
 
Міністр зауважив, що попри це потрібно ще провести велику роботу, аби люди самі зверталися по психологічну допомогу.
 
"Ми перекладаємо відповідальність: не я повинен прийти до сімейного лікаря і проконсультуватися, або знайти психолога, а держава повинна (щось зробити - ред.)", - зазначив Ляшко.
 
З боку держави, за його словами, має бути доступ до медичної чи психологчної допомоги і доступ до лікарських засобів.
 
Наразі в програмі "Доступні ліки" 13 препаратів повністю безкоштовні для пацієнтів з психічними розладами, їх вартість компенсує держава.
 
Міністр нагадав, що нині на первинній ланці впроваджують програми з навчання лікарів сімейної практики наданню і психологічної допомоги. Відповідні пакети передбачені в Програмі медичних гарантій. Як додав Ляшко, сімейні лікарі мають пройти відповідні курси, і тоді вони додатково можуть працювати з психологічною травмою, діагностувати ії, виявляти фактори, як і потребуватимуть подільшого лікування.
 
"Станом на сьогодні, за методикою mhGAP ВООЗ вже пройшли курси 600 сімейних лікарів. Упродовж 2023 року буде 3 000 і до кінця 2024 року - до 10 тисяч сімейних лікарів пройдуть і матимуть відповідні сертифікати і вміння працювати в цій системі", - сказав Ляшко.
 
За його словами, це не означає, що всі фахівці сімейної медицини мають проходити такі курси, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги має бути хоча б один такий фахівець, до якого можуть перенаправити пацієнта у разі потреби.
 
 
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27 10 2022 17:10
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