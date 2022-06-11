З початку війни росіяни пошкодили понад тисячу українських лікарень – МОЗ
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Найбільше медичних об’єктів постраждало на Харківщині – 249. На Донеччині зруйновано і пошкоджено 210 лікарень.
У Миколаївській області – 148. У Київській – 121, зокрема, 41 – у столиці.
95 обʼєктів медзакладів наразі повністю відновлені, а 204 – частково.
"Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень", – кажуть у МОЗ.
Нагадаємо, збитки України від повномасштабної війни становили понад 127 млрд доларів. На найбільшу суму пошкоджено житлового фонду – 39.7% На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури – 27.7%. Збитки, завдані освітній інфраструктурі України, оцінюються у 6,95 млрд дол.
Раніше повідомлялось, що в Україні від війни постраждали 20% заповідників та 3 млн га лісів.
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