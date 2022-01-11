З початку війни у Києві одружилися майже 20 тисяч пар

А також у столиці народилося 11 тисяч дітей.

У Києві за 250 днів повномасштабної війни одружилися 19 669 пар.

Також з 24 лютого у столиці народилися 11 304 малюки: 5903 хлопчики та 5401 дівчинка.

Серед новонароджених – 207 двієнь та дві трійні.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник у Facebook.

"Уже четвертий понеділок поспіль росія тероризує українців, накриваючи ракетами та посилаючи безпілотники, які несуть смерть. Та їм не зрозуміти, що нас не злякати цим і не зламати, бо на нашому боці правда… Українці – народ, який після деокупації своїх сіл і містечок відбудовує будинки, засіває поля, створює нові сім’ї та народжує нових українців", – додав Поворозник.