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З початку війни у Києві одружилися майже 20 тисяч пар

Ольга
Матарикіна
А також у столиці народилося 11 тисяч дітей.
З початку війни у Києві одружилися майже 20 тисяч пар Фото з вільного доступу
У Києві за 250 днів повномасштабної війни одружилися 19 669 пар.
 
Також з 24 лютого у столиці народилися 11 304 малюки: 5903 хлопчики та 5401 дівчинка. 
 
Серед новонароджених – 207 двієнь та дві трійні.
 
Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник у Facebook.
 
"Уже четвертий понеділок поспіль росія тероризує українців, накриваючи ракетами та посилаючи безпілотники, які несуть смерть. Та їм не зрозуміти, що нас не злякати цим і не зламати, бо на нашому боці правда… Українці – народ, який після деокупації своїх сіл і містечок відбудовує будинки, засіває поля, створює нові сім’ї та народжує нових українців", – додав Поворозник.
 
 
 
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01 11 2022 14:34
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