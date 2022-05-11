З початку війни Укрзалізниця евакуювала 4 млн людей та 120 тисяч тварин

Попри постійні ворожі обстріли залізничної інфраструктури, виконання графіка руху потягів становить понад 85%

Українська залізниця від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну евакуювала 4 млн людей, мільйон дітей, 120 тисяч тварин, перевезла понад 200 дипломатичних делегацій і 300 тис. гуманітарних вантажів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з залізничниками, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, "залізність" стала національним ресурсом України.

"Коли почалася війна, усі залізничники з першого дня робили те, що ми зараз називаємо «опора безпеки країни». Понад 4 мільйони осіб евакуйовано. Понад мільйон дітей та понад 120 тисяч домашніх тварин. Ми рятували все живе, все, що могли", – розповів очільник Укрзалізниці.

Також він повідомив, що Укрзалізниця перевезла більш як 300 тис. тонн гуманітарних вантажів.

"Залізна дипломатія" стала хорошою підтримкою для дипломатичного фронту Президента і на сьогодні перевезла понад 200 делегацій», – зауважив Камишін.

Крім того, він підкреслив, що залізниця допомагає українській армії, зокрема із залізничних рейок по всій країні було виготовлено понад 10 тисяч протитанкових їжаків.

Водночас Камишін повідомив, що попри виклики війни, постійні ворожі обстріли залізничної інфраструктури, виконання графіка руху потягів становить понад 85%.