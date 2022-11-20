З початку вторгнення рф втратила близько 1500 танків - експерти

Понад 520 російських танків захопили Збройні сили України під час вторгнення РФ в Україну. Такі підрахунки зробив аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін за фотографіями та відео.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє DW. За підрахунками проекту, ЗСУ знищили 859 танків, 64 – пошкодили. 56 танків агресори кинули, а 521 танк захопили українські сили. З початку російського вторгнення в Україну російська армія втратила 1500 танків, пише Oryx. Усього ж втрачено як мінімум 8023 одиниці військової техніки (4914 знищено, 198 пошкоджено, 300 кинуто, 2611 захоплено ЗСУ. Втрати України за цей час Oryx оцінює у 2287 одиниць бойової техніки – 1371 знищено, 94 пошкоджено, 60 кинуто, 761 захоплено. До списку включають лише техніку, втрати якої підтверджені фото- та відеоматеріалами у відкритому доступі, і реальна кількість знищеної техніки значно вища, наголошують аналітики Oryx. Раніше повідомлялось, що в отримані Україною ракетні комплекси ППО Hawk (Яструб) заступають на бойове чергування і скоро збиватимуть ворожі літаки та ракети.

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