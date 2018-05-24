CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З полону піратів звільнили шестеро українських моряків
Моряки майже місяць були у полоні
Фото: flickr.com
П'ятеро вже повернулися в Україну, шостий завершує лікування в Нідерландах, - повідомляє 24 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах. Вдячний нідерландським та нігерійським друзям за допомогу та підтримку!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 мая 2018 г.
Як повідомляв iPress.ua раніше, 2 лютого чотири українці повернулися на батьківщину після багатьох років полону в Лівії.
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24 05 2018 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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