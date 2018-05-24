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З полону піратів звільнили шестеро українських моряків

Моряки майже місяць були у полоні
З піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.
З полону піратів звільнили шестеро українських моряків Фото: flickr.com

П'ятеро вже повернулися в Україну, шостий завершує лікування в Нідерландах, - повідомляє 24 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Як повідомляв iPress.ua раніше, 2 лютого чотири українці повернулися на батьківщину після багатьох років полону в Лівії.

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24 05 2018 16:20
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