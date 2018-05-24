З полону піратів звільнили шестеро українських моряків

Моряки майже місяць були у полоні

З піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.

П'ятеро вже повернулися в Україну, шостий завершує лікування в Нідерландах, - повідомляє 24 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах. Вдячний нідерландським та нігерійським друзям за допомогу та підтримку! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 мая 2018 г.

Як повідомляв iPress.ua раніше, 2 лютого чотири українці повернулися на батьківщину після багатьох років полону в Лівії.