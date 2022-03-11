НОВИНИУкраїна та росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107. Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З полону росіян Україна повернула 107 воїнів: серед них 74 захисники Азовсталі
Фото: Телеграм
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених – бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє "азовців", а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійці захищали Азовсталь. Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто.
"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених і лежачих з Маріуполя, з Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є боєць, поранений внаслідок вибуху в Оленівській колонії", – повідомив Єрмак.
Нагадаємо, що раніше відбувся обмін полоненими: в Україну повернулося 108 жінок
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2022 16:40 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян
- Нідерланди просять українських біженців якнайшвидше отримати статус тимчасового захисту
СТАТТІ