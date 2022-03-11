З полону росіян Україна повернула 107 воїнів: серед них 74 захисники Азовсталі

Україна та росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107. Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта.

Фото: Телеграм

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених – бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє "азовців", а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійці захищали Азовсталь. Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто. "Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених і лежачих з Маріуполя, з Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є боєць, поранений внаслідок вибуху в Оленівській колонії", – повідомив Єрмак. Нагадаємо, що раніше відбувся обмін полоненими: в Україну повернулося 108 жінок

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію