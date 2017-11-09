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З Польщі в Україну без сплати податків ввезли товарів на 3,5 млрд євро

Мінфін Польщі зареєстрував 10,9 млн бланків TAX FREE
Міністерство фінансів Польщі оприлюднило дані про обсяг імпорту товарів з Польщі в Україну за документами TAX FREE з 2013 року по 1-й квартал 2017 року.
З Польщі в Україну без сплати податків ввезли товарів на 3,5 млрд євро Фото: ЕРА

За вказаний період в Україні за документами TAX FREE без сплати ПДВ і митних зборів було ввезено товарів на суму понад 3,5 млрд євро, інформує "Економічна правда".

Мінфін Польщі зареєстрував 10,9 млн бланків TAX FREE. Середня сума по одному бланку становить 323 євро.

"Ми наводимо дані, які були отримані з системи "Повернення ПДВ для туристів", - пише у відповіді представник департаменту ЗМІ Міністерства фінансів Польщі.

"Ця послуга дозволяє користувачам (туристам і продавцям) попередньо зареєструвати свої бланки TAX FREE, які супроводжують товари, що покидають межі митної території Європейського Союзу", - додали у польському мінфіні.

Представник міністерства також пояснює у відповіді сенс існування бланків TAX FREE.

Зареєстрований документ відправляється в "зал очікування" документів. В результаті час митного оформлення, пов'язаний з підтвердженням експорту товарів, зменшується до необхідного мінімуму.

Співробітник митного поста, що збирає раніше подані документи, перевіряє відповідність товарів і даних з персональним бланком TAX FREE і підтверджує експорт.

З даними про кількість бланків і середню суму одного бланка можна ознайомитись у таблиці.


Фото: epravda.com.ua

Нагадаємо, що в Чернівецькій області працівники управління захисту економіки Національної поліції спільно з обласною прокуратурою викрили масштабну схему отримання хабарів за безперешкодне ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.

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11 09 2017 20:18
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