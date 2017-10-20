З Полякова зняли обвинувачення у вимаганні хабаря
"Сьогодні дійсно сталася велика перемога, з мене повністю знято звинувачення про вимагання хабара !!! Генеральним прокурором України змінено обвинувачення - виключені ознаки вимагання", - написав Поляков у Facebook.
При цьому Поляків очікує повного зняття звинувачень через кілька місяців.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Поляков вніс заставу у розмірі 608 тис. гривень.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.
Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.
23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.
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