З Полякова зняли обвинувачення у вимаганні хабаря

При цьому Поляков очікує повного зняття звинувачень через кілька місяців

Нардеп від фракції "Народний фронт" Максим Поляков, якого підозрюють в отриманні хабара, заявляє, що з нього зняті звинувачення.

"Сьогодні дійсно сталася велика перемога, з мене повністю знято звинувачення про вимагання хабара !!! Генеральним прокурором України змінено обвинувачення - виключені ознаки вимагання", - написав Поляков у Facebook.

При цьому Поляків очікує повного зняття звинувачень через кілька місяців.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Поляков вніс заставу у розмірі 608 тис. гривень.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.