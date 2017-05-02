З понеділка навчання почнеться у всіх школах Авдіївки, – Жебрівський

У місті поступово відновлюється звичний темп життя

Школи в Авдіївці Донецької області почнуть працювати 6 лютого у звичайному режимі.

Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання", – написав він.

3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 запрацювала 2 лютого.

Також Жебрівський повідомив, що в Авдіївку приїжджала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Супрун сказала, що буде сприяти, щоб залучити допомогу української діаспори для розвитку лікарні Авдіївки", – написав глава Донецької ОДА.

Нагадаємо, 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

З 29 січня у зв'язку з обстрілами Авдіївки бойовиками рятувальники евакуювали 290 жителів міста.