CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШколи в Авдіївці Донецької області почнуть працювати 6 лютого у звичайному режимі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З понеділка навчання почнеться у всіх школах Авдіївки, – Жебрівський
У місті поступово відновлюється звичний темп життя
Павло Жебрівський. Фото: ruporzt.com.ua
Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
"Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання", – написав він.
3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 запрацювала 2 лютого.
Також Жебрівський повідомив, що в Авдіївку приїжджала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
"Супрун сказала, що буде сприяти, щоб залучити допомогу української діаспори для розвитку лікарні Авдіївки", – написав глава Донецької ОДА.
Нагадаємо, 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.
З 29 січня у зв'язку з обстрілами Авдіївки бойовиками рятувальники евакуювали 290 жителів міста.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 02 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: