Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З понеділка навчання почнеться у всіх школах Авдіївки, – Жебрівський

У місті поступово відновлюється звичний темп життя
Школи в Авдіївці Донецької області почнуть працювати 6 лютого у звичайному режимі.
З понеділка навчання почнеться у всіх школах Авдіївки, – Жебрівський Павло Жебрівський. Фото: ruporzt.com.ua

Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання", – написав він.

3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 запрацювала 2 лютого.

Також Жебрівський повідомив, що в Авдіївку приїжджала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Супрун сказала, що буде сприяти, щоб залучити допомогу української діаспори для розвитку лікарні Авдіївки", – написав глава Донецької ОДА.

Нагадаємо, 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

З 29 січня у зв'язку з обстрілами Авдіївки бойовиками рятувальники евакуювали 290 жителів міста.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2017 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat