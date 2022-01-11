ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З посади голови Нафтогазу кабмін звільнив Вітренка
Фото: Економічна правда
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Кабмін звільнив Юрія Вітренка", – написав він.
У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно.
Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі Нафтогазу.
"Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення", – йдеться в релізі.
Вітренко продовжить обіймати посаду очільника Нафтогазу до 3 листопада 2022 року включно.
Раніше повідомлялось, що Вітренко написав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу
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01 11 2022 19:01 МЕДІА
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