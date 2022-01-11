З посади голови Нафтогазу кабмін звільнив Вітренка

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Фото: Економічна правда

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram. "Кабмін звільнив Юрія Вітренка", – написав він. У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно. Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі Нафтогазу. "Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення", – йдеться в релізі. Вітренко продовжить обіймати посаду очільника Нафтогазу до 3 листопада 2022 року включно. Раніше повідомлялось, що Вітренко написав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу

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