З поштового відділення в Харкові звільнили п'ятьох заручників, – ВІДЕО
Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко з посиланням на інформацію Служби Безпеки України.
"Щойно голова СБУ доповів президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей", – заявив Цеголко.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що медики забрали їх до машин "швидкої".
Поліція Харкова підтвердила звільнення 3 жінок та 2 дітей.
"Поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей – двох дітей та трьох жінок. Вони зараз у безпеці", – заявили в поліції.
Для врегулювання ситуації на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, оперативні підрозділи поліції.
Звільнений хлопчик Андрій Ремига розповів, що чоловік десь о третій годині сказав, що всіх випустить. З його слів, в заручниках було 7 осіб.
"Він весь час пропонував каву і чай <...> Він на себе начепив вибухівку і говорив, що якщо поліцейські не будуть його слухати, то підірве її. Вибухівка була в двох пляшках, в неї щось поклали і там горіла синя лампочка", – сказав Ремига.
"Він хотів, щоб виконували його накази. Ще говорив, щоб його знімали і викладали всюди <...> Він старий такий, ще говорив, що у нього рак мозку", – додав він.
Користувач Danger.Ann оприлюднив відео з самої будівлі пошти. На відео чоловік пояснює, як працює його вибуховий пристрій.
Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 годин чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходиться 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляє агресії та спілкується з переговорниками.
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