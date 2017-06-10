CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗі швидкісного поїзда № 706 з польського Перемишля до Києва 5 жовтня висадили 30 п'яних пасажирів, яку поводилися неадекватно та порушували громадський порядок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З потяга "Київ-Перемишль" висадили 30 пасажирів, які порушували громадський порядок
На квитках їм поставили відповідні відмітки
Фото: lviv-online.com
"Під час поїздки у швидкісному поїзді група пасажирів із Перемишля до Києва після відправлення поїзда зі станції Львів почали поводитися зухвало, дуже голосно розмовляти, вживати алкогольні напої, порушувати громадський порядок та заважати спокійно подорожувати іншим пасажирам", - повідомляють в прес-службі "Укрзалізниці".
Пасажирів висадили на станції Коростень, із залученням чергового по вокзалу та представників поліції, а на квитках їм поставили відповідні відмітки.
Нагадаємо, у серпні пасажирам поїзда Одеса – Київ (Дарниця), які були вимушені їхати стоячи, повернули квитки.
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06 10 2017 16:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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