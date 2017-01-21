З приходом Трампа Німеччину чекають важкі часи, - віце-канцлер
Таку думку висловив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель.
Він зазначив, що в промові Трампа звучали "націоналістичні мотиви", і новий президент насправді має намір виконати свої передвиборні обіцянки, особливо у сфері протекціоністської економічної політики. Зокрема, Трамп обіцяв встановити високе мито для автомобілів BMW, так як цей німецький автовиробник має намір збирати на заводах в Мексиці і продавати авто на американському ринку. Про це повідомляє "Слово і діло".
Крім того, за його словами, перемога Дональда Трампа стала результатом "поганої радикалізації". За його словами, на тлі таких змін Німеччина і Європейський союз повинні об'єднати зусилля і захищати свої інтереси з метою запобігання посилення націоналістичних тенденцій в Європі.
Зазначимо, 6 січня Німеччина почала налагоджувати контакти з новою адміністрацією президента США, але поки що не має чіткого уявлення про те, якими будуть пріоритети Дональда Трампа в зовнішньополітичній проблематиці.
Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.
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