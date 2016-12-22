З "Приватбанку" за останні дні вивели 2,6 млрд гривень, - Гонтарєва
Однак Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вдалося списати 29,4 млрд грн, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва, інформує "Інтерфакс Україна".
"Ми звернулися на 32 млрд грн, вдалося списати – 29,4 млрд грн, так як решту грошей між тим як ми зверталися і як він (ФГВФО) списав уже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні", - сказала вона.
Нагадаємо, що представники колишнього правління ПриватБанку заперечили інформацію про неефективне керівництво та розповіли про начебто політику НБУ на "знищення банку".
Відзначимо, що державний "ПриватБанк" зняв усі обмеження, які були введені після його націоналізації.
Раніше Олександр Шлапак, звертаючись до клієнтів та працівників банку, заявив, що банк працює в звичайному режимі.
Варто додати, що під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.
Окрім того, S&P Global Ratings понизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента українського ПАТ КБ "ПриватБанк" з "B-/C" до "R/R (під наглядом органів державного регулювання).
Також сьогодні у Мінфіні запевнили, що система "Приват24" працюватиме надалі.
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