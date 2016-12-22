З "Приватбанку" за останні дні вивели 2,6 млрд гривень, - Гонтарєва

Національний банк України у зверненні до уряду про націоналізацію "Приватбанку" пропонував списати пасиви пов'язаних осіб на 32 млрд гривень.

Однак Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вдалося списати 29,4 млрд грн, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва, інформує "Інтерфакс Україна".

"Ми звернулися на 32 млрд грн, вдалося списати – 29,4 млрд грн, так як решту грошей між тим як ми зверталися і як він (ФГВФО) списав уже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні", - сказала вона.

Нагадаємо, що представники колишнього правління ПриватБанку заперечили інформацію про неефективне керівництво та розповіли про начебто політику НБУ на "знищення банку".