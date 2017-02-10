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З рахунків Януковича вже конфісковано $ 1,7 млрд - Луценко

Генпрокурор розповів, що збитки, завдані режимом Януковича державі, досягають $ 40 млрд
За час дії закону про спецконфіскацію, з рахунків екс-президента Віктора Януковича та його оточення конфіскували $ 1,7 млрд - $ 1,5 млрд і $ 200 млн на днях.
З рахунків Януковича вже конфісковано $ 1,7 млрд - Луценко Юрій Луценко. Фото: noviny.su

Луценко зазначив, що збитки, завдані режимом Януковича Україні, досягають $ 40 млрд. За його словами, ці кошти повертаються, згідно із законом та рішеннями суду.

"Повідомлю дві ключові цифри. Перше - за оцінкою наукової експертизи, офіційно проведеної Академією наук України, збитки, завдані режимом Януковича Українській державі, досягають $ 40 млрд. Це - один річний бюджет держави... Тому $ 1,5 млрд, які ми могли в порядку спеціальної конфіскації повернути в державний бюджет, це лише частина з розграбованого організованим злочинним угрупованням Януковича. Ці кошти повертаються, згідно із законом, згідно з рішеннями суду і вони викликають питання тільки у тих, хто раніше працював у відомствах Курченко і Клименка", - заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі ТСН.Тиждень, інформує Укрінформ.

Луценко переконаний, що Януковичу не вдасться повернути ці гроші через європейські суди, адже працівники правоохоронних органів діяли в рамках чинного законодавства відповідно до рішень судів.

Нагадаємо, на рахунках Віктора Януковича в "Ощадбанку" було 31,5 млн гривень і 85 тисяч доларів.

Зазначимо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду. 
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02 10 2017 10:56
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