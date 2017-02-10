З рахунків Януковича вже конфісковано $ 1,7 млрд - Луценко
Луценко зазначив, що збитки, завдані режимом Януковича Україні, досягають $ 40 млрд. За його словами, ці кошти повертаються, згідно із законом та рішеннями суду.
"Повідомлю дві ключові цифри. Перше - за оцінкою наукової експертизи, офіційно проведеної Академією наук України, збитки, завдані режимом Януковича Українській державі, досягають $ 40 млрд. Це - один річний бюджет держави... Тому $ 1,5 млрд, які ми могли в порядку спеціальної конфіскації повернути в державний бюджет, це лише частина з розграбованого організованим злочинним угрупованням Януковича. Ці кошти повертаються, згідно із законом, згідно з рішеннями суду і вони викликають питання тільки у тих, хто раніше працював у відомствах Курченко і Клименка", - заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі ТСН.Тиждень, інформує Укрінформ.
Луценко переконаний, що Януковичу не вдасться повернути ці гроші через європейські суди, адже працівники правоохоронних органів діяли в рамках чинного законодавства відповідно до рішень судів.
Нагадаємо, на рахунках Віктора Януковича в "Ощадбанку" було 31,5 млн гривень і 85 тисяч доларів.
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