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З Росії не знімуть санкції, поки не будуть виконані Мінські угоди, - прем'єр Польщі

Польща разом із країнами Балтії стурбована діями Росії в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Варшава виступає проти скасування санкцій проти Росії, поки Москва не виконає Мінських домовленостей.
З Росії не знімуть санкції, поки не будуть виконані Мінські угоди, - прем Беата Шидло Фото: svit24.net

З такою заявою вона виступила під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим у Софії, повідомляє Gazeraprawna.pl

"Польща є противником скасування санкцій проти Росії. Ми стоїмо на позиції, що поки Росія не виконає Мінські домовленості, не може бути й мови про скасування санкцій", - наголосила Шидло.

Також вона зазначила, що Польща разом із країнами Балтії "стурбована діями Росії в Україні".

За словами голови польського уряду, для Польщі безпека східних кордонів є "пріоритетом", а тому присутність військ НАТО на її території має дуже велике значення.

Шидло зауважила, що Польща також стурбована російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017", які проходять біля її кордонів.

Прем'єр Болгарії Борисов зазначив, що під час засідання останньої Ради ЄС він сперечався з Шидло щодо санкцій проти РФ. "Кожна країна має право на свою думку і бере до уваги зовнішні та внутрішні загрози", - зазначив болгарський прем'єр.

За словами Бойка, в цьому питанні потрібно знайти "прагматичне рішення, оскільки це важливо для Болгарії". "Ми будемо вести переговори на цю тему", - наголосив Борисов.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що оборонна доктрина Болгарії спрямована проти Росії, оскільки НАТО визначає РФ головною загрозою, проте повідомив про необхідність скасування антиросійських санкцій ЄС.

 
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