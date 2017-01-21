З сайту Білого дому видалили сторінки про зміни клімату та права ЛГБТ

З'явилася цитата Трампа з його відомим передвиборчим закликом "Повернемо Америці велич"

Після інавгурації президента Дональда Трампа сайт Білого дому зазнав значних змін.

Сторінки, присвячені політиці щодо зміни клімату та прав ЛГБТ, були видалені.

З'явилася цитата Трампа з його відомим передвиборчим закликом "Повернемо Америці велич". Крім того, з'явилися нові розділи, присвячені програмним пропозицій нового президента. Про це повідомляє "Голос Америки".

Адміністрація виділила шість тем і виклала свої пропозиції в цих сферах. Якщо коротко, то вони такі:

– План Америка передусім у сфері енергетики закликає до зниження енергетичних витрат і максимального використання ресурсів США.

– План Америка передусім в галузі зовнішньої політики ставить за мету перемогу над радикальними ісламськими терористичними організаціями.

– Передбачається створити 25 мільйонів нових робочих місць у найближчі десять років і повернення до щорічного економічного зростання в 4 відсотки.

– Планується повернення до потужних збройних сил через їхнє відновлення і створення передових систем протиракетної оборони.

– Розділ щодо підтримки правоохоронних органів включає план будівництва стіни на кордоні для припинення незаконної імміграції і потоку банд, насильства і наркотиків; скасування статусу міст-притулків та депортацію нелегальних іммігрантів, які вчинили злочини із застосуванням насильства.

– Розділ Торговельні відносини, які працюють для всіх американців, закликає до виходу з Транс-тихоокеанського партнерства і проведення нових переговорів з Північноамериканського угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.

Також Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.