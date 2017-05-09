З Швеції хочуть депортувати 106-річну біженку з Афганістану

106-річна афганська жінка, яка здійснила небезпечну подорож до Європи, оскільки була перевезена своїм сином та онуком через гори, пустелі та ліси, перебуває під загрозою депортації зі Швеції через відмову у наданні притулку.

Біженка з Афганістану Бібіхал Узбекі є неповносправною та ледве може говорити.

Повідомляється, що її сім'я вже оскаржує відмову щодо надання притулку. Про це повідомляє The Associated Press.

Історія подорожі Бібіхал Узбекі з Афганістану до Європи опинилася на перших шпальтах ЗМІ у 2015 році. Вона разом із сім'єю подорожували пішки, на поїздах через Балкани, перш ніж нарешті дістатися до Швеції.

З того часу вона та 11 членів її сім'ї живуть у маленькому селі Хова, у центральній частині Швеції.

Проте нещодавно їй надійшов лист із відмовою в наданні притулку.

У Шведському міграційному агентстві повідомили, що "вік людини сам по собі не дає підстав для надання притулку".

Повідомляється, що люди, чиї заявки відхиляються, можуть подати до трьох апеляцій, і це може тривати довгий час.

Наразі заявки інших членів сім'ї Узбекі знаходяться на різних етапах оскарження.

Нагадаємо, на початку червня у центрі з розміщення біженців міста Сьодерхамн на східному узбережжі Швеції сталася пожежа. На момент виникнення вогню в будівлі було близько 70 осіб, однак всі вони встигли залишити будинок неушкодженими.