З Швеції хочуть депортувати 106-річну біженку з Афганістану
Біженка з Афганістану Бібіхал Узбекі є неповносправною та ледве може говорити.
Повідомляється, що її сім'я вже оскаржує відмову щодо надання притулку. Про це повідомляє The Associated Press.
Історія подорожі Бібіхал Узбекі з Афганістану до Європи опинилася на перших шпальтах ЗМІ у 2015 році. Вона разом із сім'єю подорожували пішки, на поїздах через Балкани, перш ніж нарешті дістатися до Швеції.
З того часу вона та 11 членів її сім'ї живуть у маленькому селі Хова, у центральній частині Швеції.
Проте нещодавно їй надійшов лист із відмовою в наданні притулку.
У Шведському міграційному агентстві повідомили, що "вік людини сам по собі не дає підстав для надання притулку".
Повідомляється, що люди, чиї заявки відхиляються, можуть подати до трьох апеляцій, і це може тривати довгий час.
Наразі заявки інших членів сім'ї Узбекі знаходяться на різних етапах оскарження.
Нагадаємо, на початку червня у центрі з розміщення біженців міста Сьодерхамн на східному узбережжі Швеції сталася пожежа. На момент виникнення вогню в будівлі було близько 70 осіб, однак всі вони встигли залишити будинок неушкодженими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа