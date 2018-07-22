З Сирії евакуювали співробітників "Білих шоломів"

ФРН прийме евакуйованих із Сирії співробітників сирійської гуманітарної організації "Білі шоломи".

Прийом врятованих членів гуманітарної сирійської організації зумовлений насамперед міркуваннями "гуманності", повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю виданню Bild у неділю, інформує "Deutsche Welle".

"Від початку сирійського конфлікту "Білі шоломи" врятували понад 100 000 людей", - розповів урядовець.

Німеччина прийме близько 50 співробітників сирійської організації та членів їхніх родин. Водночас Маас точної кількості людей, яких прийме ФРН, не назвав, за інформацією видання.

Раніше ізраїльська армія повідомила про успішне завершення евакуації співробітників "Білих шоломів" та членів їхніх родин з південних районів Сирії, що перейшли під контроль військ сирійського правителя Башара Асада.

Була серйозна загроза життю та здоров'ю працівникам сирійської організації, тож їх переправили спочатку до Ізраїлю, а потім до Йорданії, за даними ізраїльських військових.

Йдеться про близько 800 врятованих працівників організації "Білі шоломи", повідомляло видання. Таке саме число евакуйованих працівників "Білих шоломів" наводить також і йорданське інформагентство Petra.

Уряд Йорданії дав дозвіл на перевезення евакуйованих членів "Білих шоломів" та їхніх родин територією країни. Згідно з оприлюдненими раніше повідомленнями йорданських ЗМІ, очікується, що впродовж трьох місяців їх приймуть Німеччина, Великобританія та Канада.

Саме "Білі шоломи" повідомляли про застосування військами Башара Асада хімічної зброї під час війни у Сирії. Організація "Білі шоломи" працювала лише в тих районах, котрі були під контролем поміркованої сирійської опозиції.

Нагадаємо, представниця США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.