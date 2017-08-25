ПОЛІТИКА НОВИНИКолишня голова уряду Таїланду Їнглак Чинават не з'явилася на судове засідання, на якому їй мали винести вирок.
Наприкінці 2013 року протестувальники домоглися розпуску парламенту й Чинават змушена було оголосити дострокові вибори.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Таїланду втекла екс-прем'єр до винесення вироку суду
Чиновниця звинувачується в службовому недбальстві потуранні корупції
Їнглак Чінават. Фото: AFP
Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело з оточення екс-прем'єра.
Її місцезнаходження наразі лишається невідомим. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Чинават, ймовірно, вже перебуває поза межами країни.
Екс-прем'єр звинувачується в службовому недбальстві потуранні корупції.
Нагадаємо, Чинават загрожує до 10 років позбавлення волі. Водночас її прихильники вважають, що звинувачення сфальсифіковані силами, які прагнуть перешкодити її політичній діяльності.
Наприкінці 2013 року протестувальники домоглися розпуску парламенту й Чинават змушена було оголосити дострокові вибори.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 08 2017 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles