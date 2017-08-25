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З Таїланду втекла екс-прем'єр до винесення вироку суду

Чиновниця звинувачується в службовому недбальстві потуранні корупції
Колишня голова уряду Таїланду Їнглак Чинават не з'явилася на судове засідання, на якому їй мали винести вирок.
З Таїланду втекла екс-прем Їнглак Чінават. Фото: AFP

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело з оточення екс-прем'єра.

Її місцезнаходження наразі лишається невідомим. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Чинават, ймовірно, вже перебуває поза межами країни.

Екс-прем'єр звинувачується в службовому недбальстві потуранні корупції.

Нагадаємо, Чинават загрожує до 10 років позбавлення волі. Водночас її прихильники вважають, що звинувачення сфальсифіковані силами, які прагнуть перешкодити її політичній діяльності.

Наприкінці 2013 року протестувальники домоглися розпуску парламенту й Чинават змушена було оголосити дострокові вибори.
 

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25 08 2017 14:39
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