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З території Чорнобильської АЕС у США вивезуть 200 бездомних собак

Усі тварини пройдуть дозиметричний контроль
Із території Чорнобильської атомної електростанції в США вивезуть близько 200 бездомних цуценят.
З території Чорнобильської АЕС у США вивезуть 200 бездомних собак Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"У квітні цього року співробітники Фонду чистого майбутнього Чорнобильської АЕС і компанії "НОВАРКА" транспортували з майданчика ЧАЕС 12 цуценят, які вже в червні полетять у США, де їх влаштують у сім'ї і знайдуть постійні домівки. Працівники Фонду повідомляють, що на проведення робіт з вивезення цуценят отримано всі необхідні дозволи, тому загалом заплановано вивезти в США близько 200 собак", -  повідомляє прес-служба Держагентства з питань управління Зоною відчуження.

Усі тварини пройдуть дозиметричний контроль. Спочатку їх відвезуть до Славутича в попередньо організований притулок для цуценят, де вони перебуватимуть 45 днів.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"На базі притулку є спеціально навчені інструктори для щоденного догляду за ними, а у вихідні люди зможуть приходити туди і гратися з цуценятами", - наголошено в повідомленні.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
 

Нагадаємо, що Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) ініціює посилення покарання за порушення правил відвідування зони відчуження.

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14 05 2018 12:05
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