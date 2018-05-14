З території Чорнобильської АЕС у США вивезуть 200 бездомних собак

Із території Чорнобильської атомної електростанції в США вивезуть близько 200 бездомних цуценят.

"У квітні цього року співробітники Фонду чистого майбутнього Чорнобильської АЕС і компанії "НОВАРКА" транспортували з майданчика ЧАЕС 12 цуценят, які вже в червні полетять у США, де їх влаштують у сім'ї і знайдуть постійні домівки. Працівники Фонду повідомляють, що на проведення робіт з вивезення цуценят отримано всі необхідні дозволи, тому загалом заплановано вивезти в США близько 200 собак", - повідомляє прес-служба Держагентства з питань управління Зоною відчуження.

Усі тварини пройдуть дозиметричний контроль. Спочатку їх відвезуть до Славутича в попередньо організований притулок для цуценят, де вони перебуватимуть 45 днів.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"На базі притулку є спеціально навчені інструктори для щоденного догляду за ними, а у вихідні люди зможуть приходити туди і гратися з цуценятами", - наголошено в повідомленні.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Нагадаємо, що Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) ініціює посилення покарання за порушення правил відвідування зони відчуження.