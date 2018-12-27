З травня 2019 року українці зможуть отримувати відшкодування за неякісні комунальні послуги Перевірку здійснюватиме спеціальна група при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Кабінет міністрів України затвердив порядок скарги громадян за неякісно надані комунальні послуги, а також порядок їх задоволення. Документ набуде чинності 1 травня 2019 року.

Фото: slovoidilo.ua

Зазначається, що споживачі комунальних послуг отримають право вимагати провести перевірку якості комунальних послуг, яку здійснюватиме спеціальна група при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, повідомляє "Громадське". "Це стосуватиметься перевірок якості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів, управління багатоквартирним будинком", - повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Додамо, що Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.

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