З ТРЦ Ocean Plaza евакуюють відвідувачів через підпалені димові шашки

Служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступання в конфлікт

Увечері 28 листопада в ТРЦ Ocean Plaza почали евакуювати всіх відвідувачів через задимлення всередині будівлі.

Задимлення сталося через те, що близько 18:00 в будівлі торгового центру підпалили димові шашки, повідомляється на офіційній сторінці торгового центру у Facebook.

"Служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступання в конфлікт", - зазначають в адміністрації ТРЦ.

Про подальший режим роботи Ocean Plaza обіцяють повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що в середу члени націоналістичної організації "Сокіл" знову прийшли до київського ТРЦ Ocean Plaza.