CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 28 листопада в ТРЦ Ocean Plaza почали евакуювати всіх відвідувачів через задимлення всередині будівлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З ТРЦ Ocean Plaza евакуюють відвідувачів через підпалені димові шашки
Служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступання в конфлікт
Фото: скріншот
Задимлення сталося через те, що близько 18:00 в будівлі торгового центру підпалили димові шашки, повідомляється на офіційній сторінці торгового центру у Facebook.
"Служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступання в конфлікт", - зазначають в адміністрації ТРЦ.
Про подальший режим роботи Ocean Plaza обіцяють повідомити найближчим часом.
Нагадаємо, що в середу члени націоналістичної організації "Сокіл" знову прийшли до київського ТРЦ Ocean Plaza.
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28 11 2018 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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