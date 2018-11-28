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З ТРЦ Ocean Plaza евакуюють відвідувачів через підпалені димові шашки

Служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступання в конфлікт
Увечері 28 листопада в ТРЦ Ocean Plaza почали евакуювати всіх відвідувачів через задимлення всередині будівлі.
З ТРЦ Ocean Plaza евакуюють відвідувачів через підпалені димові шашки Фото: скріншот

Задимлення сталося через те, що близько 18:00 в будівлі торгового центру підпалили димові шашки, повідомляється на офіційній сторінці торгового центру у Facebook.

"Служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступання в конфлікт", - зазначають в адміністрації ТРЦ.

Про подальший режим роботи Ocean Plaza обіцяють повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що в середу члени націоналістичної організації "Сокіл" знову прийшли до київського ТРЦ Ocean Plaza.

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28 11 2018 19:34
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