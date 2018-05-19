З ТЦ "Глобус" у Києві евакуювали близько тисячі людей

Торговельно-розважальний центр "Глобус" у центрі Києва евакуювали через повідомлення про мінування.

Як повідомили у прес-службі ДСНС столиці, о 16:25 з торгового центру "Глобус", що на Майдані Незалежності в Києві, евакуювали близько тисячі людей, інформує "Громадське радіо".

За інформацією чергового, рятувальники отримали інформацію про замінування. На місце виїхали бригади, на замінування приміщення перевіряють вибухотехніки.

У поліції Києві повідомили, що лист із інформацією про ймовірне замінування торгового центру надійшов від невідомих електронною поштою.

Охоронці ТЦ "Глобус" розповіли, що магазини не працюють, усіх вивели. За їхніми словами, "це надовго".

Нагадаємо, п'яний одесит "замінував" Соборну площу після сварки з дружиною.

На Тернопільщині підліток, щоб не йти на урок танців, "замінував" житло вчительки.