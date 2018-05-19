Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З ТЦ "Глобус" у Києві евакуювали близько тисячі людей

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування
Торговельно-розважальний центр "Глобус" у центрі Києва евакуювали через повідомлення про мінування.
З ТЦ "Глобус" у Києві евакуювали близько тисячі людей Фото: rozumnadytyna.com.ua

Як повідомили у прес-службі ДСНС столиці, о 16:25 з торгового центру "Глобус", що на Майдані Незалежності в Києві, евакуювали близько тисячі людей, інформує "Громадське радіо".

За інформацією чергового, рятувальники отримали інформацію про замінування. На місце виїхали бригади, на замінування приміщення перевіряють вибухотехніки.

У поліції Києві повідомили, що лист із інформацією про ймовірне замінування торгового центру надійшов від невідомих електронною поштою.

Охоронці ТЦ "Глобус" розповіли, що магазини не працюють, усіх вивели. За їхніми словами, "це надовго".

Нагадаємо, п'яний одесит "замінував" Соборну площу після сварки з дружиною.

На Тернопільщині підліток, щоб не йти на урок танців, "замінував" житло вчительки.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2018 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.