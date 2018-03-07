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З Тунісу до України відправили майже тисячу застряглих туристів, – посольство

Посольство продовжуватиме моніторинг ситуації з поверненням на батьківщину туристів, які наразі продовжують відпочивати в Тунісі
Українські дипломати в Тунісі заявили, що впродовж останніх чотирьох днів було здійснено шість авіарейсів, загальна кількість відправлених в Україну туристів склала 994 людини.
З Тунісу до України відправили майже тисячу застряглих туристів, – посольство Фото: facildedigerir.com

"Сьогодні завершилася відправка на Батьківщину українських туристів, які у зв’язку з виникненням проблем комерційного характеру між туристичним оператором "Oasis Travel Ukraine" та авіаперевізником "Bravo Airways" не змогли вчасно повернутися додому", – повідомило на Facebook-сторінці посольство України в Тунісі.

"Посольство продовжуватиме моніторинг ситуації з поверненням на батьківщину туристів, які наразі продовжують відпочивати в Тунісі, і, в разі необхідності, в межах компетенції надаватиме їм необхідне сприяння та допомогу", – додали дипломати.

Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.

Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.

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03 07 2018 15:39
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