З українських газосховищ збільшили відбір газу на 64% в зв'язку з морозами

Через низьку температуру Укртрансгаз збільшує відбір природного газу з підземних сховищ на 64% (на 40 млн кубометрів) - до 100 млн кубометрів на добу в порівнянні з добовим відбором 4 січня (60,7 млн кубометрів, за оперативними даними).

"Збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, прогнозований добовий режим - 100 млн кубометрів - 83% від поточних потужностей ПСГ, що досить для покриття потреб українських споживачів", - написав прес-секретар компанії Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook..

Він також додав, що всі замовлення країн-імпортерів виконуються в повному обсязі.

Нагадаємо, видобуток і транзит газу в Україні 2016 року збільшився на 1,5% - з 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометрів.

З початку опалювального сезону, який стартував 13 жовтня, і до 26 листопада Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 996,36 млн кубометрів (на 6,8%) - до 13 млрд 735,67 млн куб.