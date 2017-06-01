З українських газосховищ збільшили відбір газу на 64% в зв'язку з морозами
"Збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, прогнозований добовий режим - 100 млн кубометрів - 83% від поточних потужностей ПСГ, що досить для покриття потреб українських споживачів", - написав прес-секретар компанії Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook..
Він також додав, що всі замовлення країн-імпортерів виконуються в повному обсязі.
Нагадаємо, видобуток і транзит газу в Україні 2016 року збільшився на 1,5% - з 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометрів.
З початку опалювального сезону, який стартував 13 жовтня, і до 26 листопада Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 996,36 млн кубометрів (на 6,8%) - до 13 млрд 735,67 млн куб.
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