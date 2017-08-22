З українців стягуватимуть податок за здачу вживаних речей в комісійні магазини

В Україні за здачу в комісійний магазин поношених речей, побутової техніки або меблів потрібно буде платити податок, адже виручені гроші є додатковим доходом, з якого повинен стягуватися податок на доходи фізичних осіб.

"Коли приймали Податковий кодекс, були запеклі дискусії з цього приводу. Внаслідок, отримані таким чином гроші віднесли до категорії інші доходи. Але про це не знають не те що прості українці – навіть багато підприємців", – розповідає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, повідомляє UBR.

Так, посередник-комісійний магазин (юридична особа), є податковим агентом і повинна утримувати з виплачених людині коштів ПДФО і військовий збір. Крім того, зобов'язаний відображати інформацію про виплачені доходи і утримані збори в податкових звітах.

"Мабуть, стоїть завдання поповнення бюджету, а джерела обмежені. Ось і звертають увагу на кожну деталь", - зазначив керуючий партнер адвокатського об'єднання "Suprema Lex" Віктор Мороз.

Мораторій на перевірку бізнесу, що діє в Україні, не може захистити підприємців від позапланових перевірок податкової. І якщо виявлять неналежним чином оформлений товар, прийнятий на реалізацію, магазин покарають за невиконання обов'язків податкового агента.

Великі комісіонки дотримуються правил, але більшість дрібних операторів, особливо регіональних, по-старому оформляють простенькі квитанції.

"Квитанція теж вважається первинним бухгалтерським документом. Вона дозволяє хоч якось ідентифікувати людину за прізвищем та адресою (якщо вона вказана). Але цього недостатньо для інформації про стягнення податку. У людини буде недоїмка по ПДФО, що загрожує штрафами. Хоча, звичайно, велике питання, як податкова буде відслідковувати реальна чи це людина, і стягувати з нього збори. Особливо, якщо це робити не вибірково, а, скажімо, взятися за перевірку всіх клієнтів комісіонки", – наголосив Віктор Мороз.

Якщо ж ДФС не зможе відшукати платників податків, пред'являть претензії магазину. Це і повинно стимулювати останніх змінювати підходи до оформлення договорів. Паспорт та код потрібен кожному, хто збирається продати непотрібну річ у комісійному магазині. Навіть якщо йдеться про зовсім невеликі суми – 10-20 грн.

"До речі, аналогічні вимоги повинні застосовуватися і до клієнтів ломбардів", - розповів Олександр Охріменко. Якщо людина здала річ, але не викупила її, з отриманих на руки коштів потрібно сплатити податок.

Відзначено, що при роботі з комісіонкою-юрособою, утримує податок та інформує ДФС магазин. Але людина зобов'язана вказати отриманий дохід у податковій декларації після закінчення податкового періоду. Як правило – до травня того року, що настає за податковим періодом, у якому отримано дохід. Платити нічого не треба.

Якщо вживаний товар реалізований через фізособу-підприємця, то людина зобов'язана вказати дохід в декларації та самостійно сплатити ПДФО в розмірі 18% і військовий збір 1,5%.