З України депортували злодія в законі на прізвисько "Професор"
"Оперативники київської поліції затримали та видворили до Туреччини чергового "злодія в законі". У кримінальному світі він мав прізвисько "Професор", - написав начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, зловмисник намагався організувати банду з молодих злочинців, які б спеціалізувалися на крадіжках автомобілів та пограбуваннях квартир.
На наступні три роки йому заборонений в’їзд до України.
"Тож тепер ще на одного "професора" в Україні стало менше", - відзначає очільник київської поліції.
Нагадаємо, у квітні співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.
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