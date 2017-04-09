З України депортували злодія в законі на прізвисько "Професор"

Він намагався організувати банду з молодих злочинців для викрадення автівок і пограбування квартир

Київська поліція затримала та видворила до Туреччини "злодія в законі", який мав прізвисько у кримінальному світі "Професор".

"Оперативники київської поліції затримали та видворили до Туреччини чергового "злодія в законі". У кримінальному світі він мав прізвисько "Професор", - написав начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зловмисник намагався організувати банду з молодих злочинців, які б спеціалізувалися на крадіжках автомобілів та пограбуваннях квартир.

На наступні три роки йому заборонений в’їзд до України.

"Тож тепер ще на одного "професора" в Україні стало менше", - відзначає очільник київської поліції.

Нагадаємо, у квітні співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.