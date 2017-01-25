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З України до Австрії і Болгарії курсуватимуть прямі потяги

Також ще один прямий поїзд запустять до Польщі
ПАТ "Укрзалізниця" планує запустити прямі потяги, які з'єднають Україну з Австрією та Болгарією.
З України до Австрії і Болгарії курсуватимуть прямі потяги Фото: capital.ua

"Ми плануємо запустити сполучення з Польщею, Австрією, Болгарією", - анонсував керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, повідомляє ЦТС

Дату запуску і кінцеві станції нових поїздів глава "Укрзалізниці" не назвав.

Раніше очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян розповів, що Україна протягом 2017 року планує запустити ще кілька нових поїздів до європейських міст. 

"Зараз розглядається новий напрям на Польщу. Крім того, ми хочемо запустити цього року маршрут Мукачево-Будапешт. Це також потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "Поїзд номер 1" у нас був на Москву, але має бути на Європу. І ми боремося за це", - заявив міністр.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі, а саме до польського міста Хелм.

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25 01 2017 14:47
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