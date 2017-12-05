З України до Росії намагались вивезти частину системи вертольота МІ-8

Автомобіль, в якому перевозили був української реєстрації

Сумські прикордонники зупинили незаконне переміщення товару подвійного призначення до Росії.

46-річний власник приладу для підводу палива до колектора вертольотів МІ-8 – МІ-24 перевозив його у багажному відділенні автомобіля ВАЗ. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

Автомобіль марки ВАЗ був української реєстрації.

На його власника складені відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, на початку квітня дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.