CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСумські прикордонники зупинили незаконне переміщення товару подвійного призначення до Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З України до Росії намагались вивезти частину системи вертольота МІ-8
Автомобіль, в якому перевозили був української реєстрації
Фото: hromadske.tv
46-річний власник приладу для підводу палива до колектора вертольотів МІ-8 – МІ-24 перевозив його у багажному відділенні автомобіля ВАЗ. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.
Автомобіль марки ВАЗ був української реєстрації.
На його власника складені відповідні адміністративні матеріали.
Нагадаємо, на початку квітня дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.
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