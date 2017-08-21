З України до Росії прибула ще одна група української молоді

Вони є учасниками міжнародного мистецького проекту "Три Софії"

З Києва до Великого Новгорода (Росія) прибула група молодих українських художників.

Живописці приїхали до міста 16 серпня, вони є учасниками міжнародного мистецького проекту "Три Софії: Софія Київська, Софія Новгородська, Софія Полоцька". У Росії у них будуть "пленери, творчі зустрічі та дискусії", повідомляє сайт Російського центру науки і культури в Києві

У центрі заявляють, що разом з українцями подорожують також молоді художники з Білорусі та Росії.

Повідомляється, що проект реалізується Міждержавним фондом гуманітарної співпраці країн СНД за підтримки Росспівробітництва, представництвом якого в Україні є вищезгаданий центр, Міністерства інформації Білорусі, а також Українського фонду культури, і приурочений до 1030-річчя Хрещення Русі.

"Підсумкова виставка буде розгорнута 2 вересня в Софійському соборі в Полоцьку (Білорусь - ред.) і стане одним з головних подій святкувань 1155-річчя цього древнього білоруського міста і 500-річчя білоруського друкарства", - сказано в повідомленні.

На зустрічі з учасниками проекту, що пройшла в російському центрі в Києві, виступив його керівник Костянтин Воробйов.

"Три Софії" - частина великої міжнародної гуманітарної акції "Мінська ініціатива", в рамках якої цього року вже пройшли презентації альманаху молодих поетів Росії, України й Білорусії "Terra poetica", відбулися семінари і творчі дискусії "Особливий театр для особливого глядача", що об'єднали режисерів, драматургів, педагогів і психологів з трьох країн з метою створення нових лялькових вистав для дітей, які страждають вродженими захворюваннями", - розповів він.

Нагадаємо, що 12 серпня Російський центр науки і культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви і Санкт-Петербурга для участі в навчально-освітній програмі Росспівробітництва "Здрастуй, Росія!".