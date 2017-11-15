З України видворяють грузинського журналіста Саакашвілі
"Тамазо Шавшишвілі журналіст грузинської телекомпанії Руставі-2, який був відряджений висвітлювати діяльність Саакашвілі, скасували посвідку і він повинен негайно покинути територію України як "загроза безпеці країни", – написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.
Саакашвілі публікує документ Головного управління Державної міграційної служби в місті Києві, згідно з яким посвідку Шавшишвілі скасували згідно підпункту 4 пункту 19 урядової постанови "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання".
Він звучить так: "коли дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні".
В одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.
Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
Окрім того, троє людей з оточення Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків