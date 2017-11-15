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З України видворяють грузинського журналіста Саакашвілі

В одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі
Лідер "Руху нових сил" екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє про видворення з України співробітника грузинської телекомпанії Тамазо Шавшишвілі.
З України видворяють грузинського журналіста Саакашвілі Міхеїл Саакашвілі. Фото: odessa-life.od.ua

"Тамазо Шавшишвілі журналіст грузинської телекомпанії Руставі-2, який був відряджений висвітлювати діяльність Саакашвілі, скасували посвідку і він повинен негайно покинути територію України як "загроза безпеці країни", – написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі публікує документ Головного управління Державної міграційної служби в місті Києві, згідно з яким посвідку Шавшишвілі скасували згідно підпункту 4 пункту 19 урядової постанови "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання".

Він звучить так: "коли дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні".

В одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.

Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Окрім того, троє людей з оточення Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.

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