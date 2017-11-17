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З України видворили 8 грузинів, – СБУ

У відомстві розповіли, що вони причетні до діяльності кримінальних угруповань та перебували на території України незаконно
СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.
З України видворили 8 грузинів, – СБУ Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє СБУ.

"Указане рішення прийняте СБУ на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначають, що всі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог національного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених кримінальним кодексом України.

Водночас в МВС України повідомили про чотирьох громадян Грузії, яких затримали і видворили з України.

У відомстві розповіли, що вони причетні до діяльності кримінальних угруповань та перебували на території України незаконно.

"Серед них – Г. Хомерікі (кримінальне прізвисько "Нукрій"), В. Мікіладзе, Р. Голандзія (кримінальне прізвисько "Толстий") та Л. Шелія (кримінальне прізвисько "Шакал")", - повідомили в МВС.

Зазначається, що ці особи причетні до скоєння правопорушень, зокрема – вимагань, незаконних заволодінь транспортом, квартирних крадіжок.

В МВС стверджують, що вони наближені до лідерів кримінального світу зі статусом "злодії в законі". Крім того, вказані особи тривалий час незаконно заходилися на території України.

Водночас про інших чотирьох з восьми громадян Грузії, яких видворили з України, МВС не повідомляє.

Як відомо, раніше 17 листопада екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

Раніше Саакашвілі заявляв про видворення з України співробітника грузинської телекомпанії Тамазо ШавшишвіліВ одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.

Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Окрім того, троє людей з оточення Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.

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