З України видворили двох грузинських "кримінальних авторитетів", - Князєв
Спочатку було видворено 39-річного громадянина Грузії, відомого у кримінальних колах як "Гія". Чоловік 12 років свого життя провів у в'язниці за вчинення тяжких злочинів, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.
Фото: npu.gov.ua
Пізніше правоохоронці видворили з України 34-річного "злодія в законі" Тенгіза Чару, відомого як "Тенґо Гальський". Він був засуджений Тбіліським судом до 11 років позбавлення волі.
Фото: npu.gov.ua
У грудні минулого року "Тенґо Гальського" вже затримували оперативники кримінального розшуку столичної поліції. Його видворили за межі країни з подальшою забороною на три роки в'їжджати в Україну, але він знову незаконно перетнув держкордон і прибув до Києва.
Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) видворила кримінального авторитета, який планував створити в Дніпрі організовану злочинну групу.
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