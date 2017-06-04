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З України видворили двох грузинських "кримінальних авторитетів", - Князєв

На двох зловмисники "відсиділи" 33 роки
За минулу добу з України видворили двох громадянин Грузії - "кримінальних авторитетів", відомих у злочинному світі як "Гія" і "Тенґо Гальський".
З України видворили двох грузинських "кримінальних авторитетів", - Князєв Сергій Князєв. Фото: pmg.ua

Спочатку було видворено 39-річного громадянина Грузії, відомого у кримінальних колах як "Гія". Чоловік 12 років свого життя провів у в'язниці за вчинення тяжких злочинів, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.


Фото: npu.gov.ua

Пізніше правоохоронці видворили з України 34-річного "злодія в законі" Тенгіза Чару, відомого як "Тенґо Гальський". Він був засуджений Тбіліським судом до 11 років позбавлення волі.


Фото: npu.gov.ua

У грудні минулого року "Тенґо Гальського" вже затримували оперативники кримінального розшуку столичної поліції. Його видворили за межі країни з подальшою забороною на три роки в'їжджати в Україну, але він знову незаконно перетнув держкордон і прибув до Києва.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) видворила кримінального авторитета, який планував створити в Дніпрі організовану злочинну групу.

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06 04 2017 12:36
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